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08:35, 21 февраля 2025Россия

34-летний россиянин отправился искать клад и едва не погиб

В Новосибирской области мужчина отправился искать клад и едва не погиб
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирской области мужчина отправился искать клад и едва не погиб от обморожения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, 34-летний россиянин потерялся в лесу. Спасатели обнаружили его уже в тяжелом состоянии неподалеку от озера Биатлон. Пешком вытаскивать было бы слишком долго, поэтому на помощь направили снегоход.

До приезда техники спасатели согревали новосибирца. Часть пути они несли пострадавшего на руках, затем пересадили и довезли до медиков.

Ранее стало известно, что житель Красноярского края ушел за кладом в заповедник «Столбы» и пропал.

Девушка исчезнувшего россиянина отметила, что он отправил ей геоданные. К возможному местонахождению мужчины выдвинулись волонтеры и спасатели. Сотрудники экстренных служб установили, что мужчина жег костер, однако его следов не удалось тогда обнаружить.

ЖЗЛ
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