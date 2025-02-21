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18:16, 21 февраля 2025Культура

Богомолов ответил на вопрос о спектакле про Путина

Константин Богомолов заявил, что готов поставить спектакль про победы Путина
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Режиссер Константин Богомолов посетил мероприятие с участием президента России Владимира Путина и ответил на вопросы журналистов. Его слова передает корреспондент Telegram-канала Shot.

Как сообщил журналист, он решил спросить у известного театрального режиссера и художественного руководителя Театра на Малой Бронной, не хочет ли он поставить на сцене спектакль про победы Путина, на что Богомолов ответил с улыбкой, что сделает это с удовольствием.

«Ну, если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием! Самому написать? Я обязательно подумаю над этим», — заявил Константин.

Ранее стало известно, что культовая советская актриса Валентина Талызина назвала Богомолова похотливым режиссером.

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