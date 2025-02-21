Богомолов ответил на вопрос о спектакле про Путина

Режиссер Константин Богомолов посетил мероприятие с участием президента России Владимира Путина и ответил на вопросы журналистов. Его слова передает корреспондент Telegram-канала Shot.
Как сообщил журналист, он решил спросить у известного театрального режиссера и художественного руководителя Театра на Малой Бронной, не хочет ли он поставить на сцене спектакль про победы Путина, на что Богомолов ответил с улыбкой, что сделает это с удовольствием.
«Ну, если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием! Самому написать? Я обязательно подумаю над этим», — заявил Константин.
Ранее стало известно, что культовая советская актриса Валентина Талызина назвала Богомолова похотливым режиссером.