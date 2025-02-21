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16:52, 21 февраля 2025Силовые структуры

Бывшего российского участкового арестовали за удар в живот обвиняемого при задержании

В Уфе арестовали бывшего участкового за превышение полномочий при задержании
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Уфе за превышение полномочий арестовали бывшего участкового. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

Он обвиняется по статье 286 («Превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемый в ходе задержания 25-летнего мужчины по подозрению в хранении наркотиков ударил его кулаком в живот. Пострадавший получил травму, несовместимую с жизнью. Судебно-медицинская экспертиза установила, что это произошло из-за травмы живота.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего и сбор доказательной базы. Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий.

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