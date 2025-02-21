Депутат Бернхард: «Альтернатива для Германии» не войдет в правительство

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не войдет в правительство после предстоящих 23 февраля выборов в ФРГ, но может получить 25 процентов мест в парламенте. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от АдГ и заместитель председателя парламентской группы по Украине Марк Бернхард.

«Нужно смотреть на вещи реалистично. Велика вероятность того, что "стена" устоит, и после этих выборов мы не войдем в правительство. Однако если АдГ получит 25 процентов мест в парламенте, нас уже нельзя будет игнорировать», — сказал он.

Парламентарий отметил, что в таком случае партия получит важные парламентские полномочия: возможность создавать следственные комитеты — например, по вопросам коронавируса или миграционной политики — и напрямую обращаться в Федеральный Конституционный суд Германии.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель назвала свою партию единственной в Германии силой, выступающей за мир между Россией и Украиной. По ее мнению, остальные партии выступают за эскалацию конфликта.