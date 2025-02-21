Депутат Напсо нашел нарушения закона в основаниях его увольнения из-за 200 дней прогулов

Депутат Госдумы Напсо нашел нарушения закона в основаниях лишения его полномочий

Депутат Госдумы Юрий Напсо нашел нарушения закона в основаниях лишения его мандата после 200 дней прогулов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на парламентария.

Напсо утверждает, что ни разу не отсутствовал на работе более 30 дней подряд. При этом он заявляет, что складывать дни его отсутствия из разных периодов нельзя, так как это противоречит законодательству.

«Были сделаны поспешные выводы. Вопрос не был глубоко изучен, потому что не учли, что в законе указано, что календарные дни — это дни, идущие друг за другом. А они сложили суммарно дни, которые были между отпусками без содержания и между больничными во время ремиссии. Их сложили суммарно, и получилось более 200 дней», — пояснил депутат.

Парламентарий также отметил, что врачи запретили ему вести сидячий образ жизни из-за заболевания. На автомобиле и других видах транспорта ему также запрещено передвигаться. При этом, утверждает Напсо, он за последние два года дистанционно участвовал на заседаниях комитета по госстроительству, а также проводил приемы граждан.

19 февраля глава комиссии Думы по регламенту Виктор Пинский заявил, что Напсо захотели досрочно уволить из-за 200 дней прогулов. По его словам, комиссия захотела предложить Совету Госдумы изучить вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий Напсо. Пинский также отметил, что статус депутата накладывает ответственность и обязанности перед страной и гражданами.