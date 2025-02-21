Дикий кабан напал на мужчину и его собаку

Devon Live: В Великобритании мужчина попытался защитить собаку от дикого кабана

В Великобритании мужчина и его собака неожиданно столкнулись с диким кабаном в национальном парке Дартмур. Об этом пишет Devon Live.

62-летний Ричард Блайт выгуливал своего кокер-спаниеля Бейли, как вдруг увидел кабана у кустов дрока. Подойдя к ним, мужчина заметил перекопанную землю и достал телефон в надежде снять животное на камеру. В этот момент на него напал другой кабан. Он пронесся мимо мужчины и сбил с ног его собаку.

Поднявшись, пес пустился в погоню. Через мгновение собака пробежала обратно, и на этот раз кабан гнался уже за ней. Блайт попытался пнуть зверя, но промахнулся. Позднее он понял, что ему повезло: если бы он попал, то сломал бы ногу.

В конце концов спаниель вернулся к хозяину. Кабана с ним уже не было. «Он весь дрожал», — вспоминает Блайт. Он взял собаку, сел в машину и уехал из парка.

Ранее сообщалось, что в Китае пенсионерка из провинции Шэньси попыталась отбиться от 100-килограммового дикого кабана тростью и попала на видео. Несмотря на сопротивление женщины, зверь повалил ее на землю и начал кусать.

