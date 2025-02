100-килограмовый дикий кабан набросился на пенсионерку и попал на видео

NTK: В китайской провинции Шэньси огромный кабан покалечил пенсионерку

В Китае пенсионерка из провинции Шэньси попыталась отбиться от 100-килограмового дикого кабана тростью и попала на видео. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 12 февраля в деревне рядом с городом Ханьчжун. Соседка пострадавшей сняла на камеру телефона, как огромный кабан ворвался во двор между несколькими домами и набросился на пожилую женщину. Китаянка несколько раз ударила зверя тростью, после чего он повалил ее на землю и начал кусать. Сосед пострадавший попытался отогнать кабана длинной доской, после чего тот набросился и на него.

Пенсионерка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Сообщается, что зверь разорвал ей несколько артерий. Врачам удалось спасти пострадавшую в ходе трехчасовой операции. Попытавшийся заступиться за нее мужчина также получил травмы ног.

Позже полиции удалось выследить агрессивное животное и уничтожить. Правоохранители подтвердили, что кабан весил более 100 килограммов. Как пишет NTK, деревня расположена в горном районе, где обитает более 600 видов диких животных. Некоторые звери пробираются в населенные пункты в поисках еды.

Ранее в Китае дикий кабан растерзал пенсионерку на пороге ее дома. Это нападение также произошло в провинции Шэньси.