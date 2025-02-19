Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:23, 19 февраля 2025Из жизни

100-килограмовый дикий кабан набросился на пенсионерку и попал на видео

NTK: В китайской провинции Шэньси огромный кабан покалечил пенсионерку
Никита Савин
Никита Савин

В Китае пенсионерка из провинции Шэньси попыталась отбиться от 100-килограмового дикого кабана тростью и попала на видео. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 12 февраля в деревне рядом с городом Ханьчжун. Соседка пострадавшей сняла на камеру телефона, как огромный кабан ворвался во двор между несколькими домами и набросился на пожилую женщину. Китаянка несколько раз ударила зверя тростью, после чего он повалил ее на землю и начал кусать. Сосед пострадавший попытался отогнать кабана длинной доской, после чего тот набросился и на него.

Пенсионерка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Сообщается, что зверь разорвал ей несколько артерий. Врачам удалось спасти пострадавшую в ходе трехчасовой операции. Попытавшийся заступиться за нее мужчина также получил травмы ног.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Позже полиции удалось выследить агрессивное животное и уничтожить. Правоохранители подтвердили, что кабан весил более 100 килограммов. Как пишет NTK, деревня расположена в горном районе, где обитает более 600 видов диких животных. Некоторые звери пробираются в населенные пункты в поисках еды.

Ранее в Китае дикий кабан растерзал пенсионерку на пороге ее дома. Это нападение также произошло в провинции Шэньси.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

      ФСБ задержала главу миндора Челябинской области по подозрению в растрате

      Названы ожидаемые сроки возвращения американских компаний в Россию

      По делу Пономарева провели обыск в квартире брата скандально известного экс-адвоката

      Живущей в доме престарелых телеведущей запретили гулять из-за алкоголя

      Европейская авиакомпания снова отказалась пускать россиян на рейс

      Работодатели рассказали о расходах на подарки сотрудникам

      100-килограмовый дикий кабан набросился на пенсионерку и попал на видео

      Инвалида-колясочника сбили на переходе под Москвой

      Раскрыто возможное наказание для бывшего депутата Госдумы Пономарева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше