Расходы из опустевшего ФНБ собрались резко сократить

«Известия»: После исчерпания половины ФНБ расходы из него решили резко сократить

Траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году сократятся в полтора раза по сравнению с 2024-м — до 700 миллиардов против 2,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на Минэкономразвития пишут «Известия».

Основной статьей выделения средств в этом году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, около 600 миллионов рублей предполагается потратить на софинансирование пенсионных накоплений.

Резкое снижение расходов происходит на фоне значительного исчерпания фонда. За три года ликвидная часть ФНБ, то есть за вычетом замороженных за рубежом средств, сократилась в два раза — до 3,8 триллиона рублей, при этом процесс ускоряется.

Финансирование дефицита бюджета из фонда в 2025 году не предусмотрено, хотя в прошлом на него потратили 1,3 триллиона рублей. Еще 1,1 триллиона ушло на инвестпроекты, а 200 миллионов израсходовали на пенсии.

Еще прошлой осенью министр финансов Антон Силуанов указывал на планы по отказу от покрытия дефицита бюджета с помощью ФНБ и перехода на госзаимствования. По его словам, власти планируют использовать фонд только для страховки на случай снижения цен на нефть и, соответственно, незапланированного падения доходов бюджета.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая подсчитала, что при снижении нефтегазовых доходов ликвидной части ФНБ хватит на год или полтора года. Впрочем, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавляет, что долгосрочное падение стоимости сырья выглядит не слишком возможным, ведь даже во время пандемии COVID-19 котировки, упавшие до рекордно низкой отметки, быстро восстановились.

Ранее Bloomberg подсчитал, что в случае значительного падения цен на нефть ликвидная часть ФНБ при текущем уровне расходов может закончиться уже в 2025 году.