Футболист ЦСКА перешел в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар перешел в «Зенит»

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар перешел в «Зенит». Об этом сообщается на сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026. «В настоящий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ) и Российским футбольным союзом (РФС)», – отмечается в заявлении команды.

Зделар выступал за ЦСКА с лета 2022 года. За это время он провел в составе армейцев 96 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

1 марта ЦСКА и «Зенит» встретятся в рамках 19-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков. Москвичи с 31 очком располагаются на шестом месте.