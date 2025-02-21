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20:05, 21 февраля 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского созвонился с советником Трампа

Глава ОП Украины Ермак созвонился с советником Трампа Уолцем
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак созвонился с советником лидера США Дональда Трампа Майком Уолцем. Об этом руководитель администрации Зеленского сообщил в Telegram.

«Обменялись мнениями о сближении позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки», — говорится в публикации.

Он добавил, что выразил огромную благодарность американскому народу за помощь Украине.

Ранее стало известно, что офис Зеленского всю ночь работал над документами по недрам, но так и не смог их улучшить. По информации украинской прессы, у Киева остается множество проблем по вопросам гарантий безопасности со стороны США.

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