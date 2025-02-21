Для GTA V на ПК выпустят бесплатное улучшение

Студия Rockstar Games выпустит для игры Grand Theft Auto V, которая вышла в 2013 году, бесплатное обновление. Об этом сообщается на сайте компании.
В студии рассказали, что на апдейт смогут рассчитывать геймеры GTA V на персональных компьютерах (ПК). Обновление будет включать в себя ряд графических улучшений, ускорение работы и дополнительный контент из GTA Online. Ранее доступный только для консолей апдейт предложат для скачивания всем пользователям 4 марта.
В том числе, в игре появятся новые настройки Hao’s Special Works, которые улучшат взаимодействие с автомобилями. Среди новых машин окажутся Coil Cyclone II, Imponte Arbiter GT, Karin S95, Pegassi Weaponized Ignus и Pfister Astron Custom. Также геймеры смогут больше взаимодействовать с животными.
На компьютерах будут доступны функции трассировки лучей, технологии AMD FSR1, FSR3 и Nvidia DLSS 3, поддержка звука Dolby Atmos и контроллеров DualSense с адаптивными триггерами. Уточняется, что на ПК с DirectStorage на SSD GTA V будет работать быстрее. Ранее все улучшения были доступны только пользователям консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.
Ранее глава производителя компьютерных комплектующих Corsair Эндрю Пол заявил, что GTA VI выйдет на ПК в начале 2026 года. Релиз видеоигры на консолях ожидается на полгода раньше.