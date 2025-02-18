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11:13, 18 февраля 2025Наука и техника

Раскрыты сроки выхода GTA VI на ПК

GizChina: В Corsair заявили, что GTA VI выйдет на ПК в начале 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Rockstar Games

Видеоигра Grand Theft Auto VI от Rockstar Games выйдет на персональных компьютерах (ПК) в начале 2026 года. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на главу компании Corsair Эндрю Пола.

Пол, который возглавляет компанию, занимающуюся производством комплектующих для компьютеров, раскрыл сроки выхода GTA VI во время встречи с инвесторами. Топ-менеджер обозначил начало 2026 года в качестве вероятного релизного окна новой игры серии Grand Theft Auto на компьютерах.

Журналисты медиа отметили, что Эндрю Пол, вероятно, не имеет инсайдерской информации, также его заявление не подтвердили в Rockstar Games. Однако мнение Пола, скорее всего, отражает ожидания отрасли компьютеров и комплектующих, на которую выпуск GTA VI окажет большое влияние.

GTA VI выйдет на приставках PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 года. Если релиз игры не перенесут, то ее версия для ПК появится примерно спустя полгода после консольного релиза. В июне руководители Take-Two Interactive, которая выступает издателем игр серии GTA, гарантировали, что новый тайтл рано или поздно выйдет для ПК.

В начале февраля глава Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что выход GTA VI положительно повлияет на продажи консолей в 2025 году. Также он пообещал, что игра выйдет на ПК, но не сразу.

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