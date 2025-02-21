Вячеслав Малафеев женился на 24-летней гимнастке-чемпионке мира Шкатовой

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев женился на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой. Об этом экс-футболист сообщил в своем Telegram-канале.

Экс-вратарь опубликовал совместную фотографию из ЗАГСа. На фото Малафеев в костюме, а Шкатова — в свадебном платье и с обручальным кольцом на пальце.

45-летний Малафеев — четырехкратный чемпион России по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Шкатова является трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и обладательницей серебряной медали Олимпиады-2020 в Токио в групповом многоборье.

Для Малафеева брак со Шкатовой — третий, он был женат на продюсере Марине Безбородовой и диджее Екатерине Комяковой. Шкатова впервые вышла замуж.