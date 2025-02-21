МИД России объявил об ответных действиях в адрес Литвы

МИД РФ уведомил посольство Литвы об остановке рассмотрения запросов о документах

Министерство иностранных дел России прекращает рассмотрение запросов властей Литвы о личных делах граждан в ответ на действия Вильнюса. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Консульского департамента МИД.

«Основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством», — подчеркивается в сообщении ведомства.

МИД России уведомил литовских коллег об остановке рассмотрения запросов о документах, касающихся семейного положения и опыта работы, в ответ на игнорирование Вильнюсом аналогичных обращений с начала 2024 года. Ведомство объявило, что МИД Литвы нарушил многолетнюю практику бесплатной пересылки документов и подчеркнул, что граждане России на территории Литвы могут обратиться в личном порядке в посольство в Вильнюсе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от стран Прибалтики решения проблем с военными пенсиями из России. Дипломат добавила, что Москва продолжит делать все возможное для скорейшего решения данных проблем.