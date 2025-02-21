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11:34, 21 февраля 2025Из жизни

Мужчина солгал о встрече с крокодилом и попал за решетку

Taiwan News: Житель Тайваня солгал, что встретил крокодила, и поплатился за это
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chris J Walker / Unsplash

На острове Тайвань мужчина распространил ложную информацию о встрече с крокодилом и попал за решетку. Об этом сообщает Taiwan News.

55-летний мужчина из Чиайи по фамилии Сюй был приговорен к 30 суткам тюремного заключения за распространение ложной информации о том, что во время тайфуна «Гэеми» в июле 2024 года видел крокодила.

По данным прокуратуры, 24 июля 2024 года Сюй скачал случайную фотографию крокодила и разместил ее в своем аккаунте в соцсети. «Я как раз собирался проверить посевы, но на въезде в деревню столкнулся с этим парнем, который напугал меня», — подписал он снимок. Сюй признал, что солгал о встрече с крокодилом, и поплатился за это.

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Суд постановил, что мужчина намеренно распространил ложь об опасном хищнике в деревне во время тайфуна. Его действия могли встревожить жителей, которые и без того были напуганы стихией. Сюй приговорили к двухлетнему испытательному сроку и обязали выплатить 20 тысяч тайваньских долларов (примерно 54 тысячи рублей) в госказну.

Ранее житель Индонезии едва не стал жертвой спасенного крокодила. Когда мужчина решил покормить рептилию, та схватила его за руку.

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