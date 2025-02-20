Спасенный крокодил напал на мужчину и попал на видео

Daily Mail: В Индонезии крокодил напал на мужчину и попал на видео

Житель Индонезии едва не стал жертвой спасенного крокодила. Видео нападения публикует Daily Mail.

12 февраля местные жители поймали в затопленном жилом районе крупную самку крокодила, которая пыталась отложить яйца. Люди сочли рептилию неагрессивной по отношению к людям и поместили в небольшой бассейн в развлекательном парке Cimory Dairyland, где находится контактный зоопарк. Владельцы сочли, что люди могут делать пойманной рептилии подношения.

В ролике, который стал вирусным, видно, как люди толпятся вокруг крокодила. К нему тянет руку пожилой мужчина — он хотел покормить хищника. В этот момент рептилия резко дернулась и напала. Схватив мужчину за руку, она утянула его в воду и начала трясти. Стоявшие рядом люди начали кричать и разбегаться. Несколько человек быстро вытащили индонезийца из бассейна. Прибывшие на место пожарные оперативно доставили его в больницу, сейчас ему оказывают помощь.

Теперь крокодила, вероятнее всего, выпустят обратно в дикую природу.

Ранее сообщалось, что на Кубе крокодилы растерзали пьяного мужчину, который прыгнул к ним в вольер на крокодиловой ферме. Рептилии атаковали мужчину на глазах у сотрудников фермы.