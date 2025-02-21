Названы самые популярные направления у российских путешественников в 2025 году

«Авиасейлс»: Калининград стал самым быстрорастущим направлением в 2025 году

В 2025 году самым быстрорастущим направлением внутреннего туризма стал Калининград, зарубежного — Вьетнам, выяснили аналитики сервиса «Авиасейлс». Наиболее популярные у россиян места для путешествий специалисты назвали «Ленте.ру».

«Самым быстрорастущим внутренним направлением стал Калининград — доля бронирований перелетов выросла на 33 процента по сравнению с прошлым годом. В Мурманск авиабилеты стали покупать на 29 процентов чаще, а доля семейных путешественников увеличилась на 25 процентов. Другими растущими направлениями этого года стали Чебоксары (плюс 22 процента), Южно-Сахалинск (плюс 20 процентов), Улан-Удэ (плюс 19 процентов), Хабаровск (плюс 17 процентов), Ставрополь (плюс 16 процентов), Барнаул (плюс 15 процентов), Самара (плюс 14 процентов) и Ульяновск (плюс 13 процентов). Путешественники планируют отдыхать в городах России в среднем пять дней, доля пассажиров с детьми составляет шесть процентов от всех купленных авиабилетов», — сообщили эксперты сервиса.

Самыми популярными направлениями для поездок за рубеж у россиян стали азиатские государства, следует из подсчетов.

«Среди зарубежных направлений больше всего вырос интерес к туристическим странам Азии: Вьетнам (+89 процентов), Китай (+53 процента), Индонезия (+50 процентов) и Таиланд (+40 процентов). Средняя длительность отдыха за границей составляет чуть больше недели, а дольше всего туристы проводят во Вьетнаме — порядка 17 дней. Семь процентов от всех международных авиабилетов приходится на семейных пассажиров», — пояснили в «Авиасейлс».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году выросло на 15,4 процента. Уточнялось, что выездной турпоток по 25 самым популярным направлениям из России в 2024 году достиг 17,4 миллиона поездок. При этом 88 процентов всех путешествий соотечественников, включая транзитные, пришлось на шесть стран.

