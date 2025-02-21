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14:06, 21 февраля 2025Ценности

Пэрис Хилтон решила продать люксовую одежду для помощи пострадавшим от пожара в Калифорнии

Телезвезда Пэрис Хилтон продаст одежду для помощи пострадавшим от пожара в США
Мария Винар

Фото: Chris Pizzello / AP

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон для помощи пострадавшим от пожара в Калифорнии, США, решила продать люксовую одежду. Об этом пишет Page Six.

Знаменитость разместила на немецкой платформе Vestiaire Collective несколько вещей из своего гардероба. Отмечается, что прибыль от продажи изделий будет передана некоммерческой организации 11:11 Media Impact, которая помогает тем, кто потерял дом и имущество в катастрофе.

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Так, телезвезда решила продать спортивные костюмы марок Juicy Couture Velour и Von Dutch за 300 долларов (26,4 тысячи рублей) и 200 долларов (17,6 тысячи рублей) соответственно. Кроме того, Хилтон дала возможность покупателям приобрести сумку Louis Vuitton, созданную в сотрудничестве с японским художником Такаси Мураками, за 2,3 тысячи долларов (202,7 тысячи рублей), а также джинсовую куртку с ее инициалами на спине за 210 долларов (18,5 тысячи рублей). Среди прочего, в продаже имеются кружевное синее платье длины мини за 263 доллара (23 тысячи рублей) и белый плащ Max Mara за 1,2 тысячи долларов (105,7 тысячи рублей).

«Эта коллекция наполнена личными сокровищами, которые хранят так много воспоминаний! От блестящих платьев, которые я носила, до культовых вечеринок и дизайнерских сумок, которые путешествовали со мной по миру. Всегда тяжело расставаться с вещами, которые так много значат. Но осознание того, что вырученные средства пойдут на благотворительность, успокаивает», — поделилась Хилтон своими мыслями с журналистами.

В январе сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян пожертвовала нижнее белье из ассортимента своего бренда Skims пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе. Предпринимательница заявила, что передала вещи в благотворительные организации.

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