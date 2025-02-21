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22:08, 21 февраля 2025Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по цеху сборки беспилотников для ВСУ под Киевом

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по цеху сборки БПЛА для ВСУ под Киевом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские военные ударили по цеху сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Киевом, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Подпольщик отметил, что удар был нанесен накануне при помощи БПЛА «Герань» по гаражам в Белой Церкви Киевской области, где собирали FPV-дроны.

Ранее Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по военной технике ВСУ, спрятанной в Полтавской области. Подпольщик добавил, что также пять авиабомб были сброшены в районе железнодорожной станции в городе Хутор Михайловский в Сумской области.

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