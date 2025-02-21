Посол России Келин: Британские журналисты предлагали запросить убежище

Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал о том, как британские журналисты предлагали ему уйти в отставку и запросить убежище в стране. С таким заявлением дипломат выступил в эфире телеканала «Россия 1».

«Тут мне предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии. Здесь и такие пробросы были», — сообщил дипломат.

Келин отметил, что у него «достаточно сейчас контактов» с британской прессой. По его словам, Лондон продолжает стремиться к нанесению России стратегического поражения. Посол подчеркнул, что, в случае смены внешнеполитического курса, британским властям было бы сложно признать перед гражданами ошибочность антироссийской политики.

Ранее британское издание The Daily Telegraph сообщило, что европейские союзники Украины намерены предложить Вашингтону разместить в ней 30 тысяч военных из стран Европы.