Премьер Большого театра женится на родственнице царской балерины Матильды Кшесинской

Премьер Большого театра Родькин сделал предложение балерине Элеоноре Севенард

Премьер Большого театра Денис Родькин сделал предложение балерине Элеоноре Севенард. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Известно, что звезды российского балета встречаются с 2018 года. Пара давно не скрывает отношения, а 34-летний Родькин в различных интервью называл Элеонору своей супругой.

26-летняя балерина является праправнучкой легендарной артистки Матильды Кшесинской, которая выступала при царском дворе и, по слухам, имела отношения с членами императорского дома Романовых. В 2017 году Севенард окончила Санкт-Петербургскую Академию русского балета, после чего стала частью труппы Большого театра. Денис Родькин в 2018 году стал лауреатом премии президента России.

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