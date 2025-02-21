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12:56, 21 февраля 2025Культура

Премьер Большого театра женится на родственнице царской балерины Матильды Кшесинской

Премьер Большого театра Родькин сделал предложение балерине Элеоноре Севенард
Ольга Коровина

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Премьер Большого театра Денис Родькин сделал предложение балерине Элеоноре Севенард. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Известно, что звезды российского балета встречаются с 2018 года. Пара давно не скрывает отношения, а 34-летний Родькин в различных интервью называл Элеонору своей супругой.

26-летняя балерина является праправнучкой легендарной артистки Матильды Кшесинской, которая выступала при царском дворе и, по слухам, имела отношения с членами императорского дома Романовых. В 2017 году Севенард окончила Санкт-Петербургскую Академию русского балета, после чего стала частью труппы Большого театра. Денис Родькин в 2018 году стал лауреатом премии президента России.

Ранее стало известно, что артистка балета Анастасия Волочкова потратит не менее 10 миллионов рублей на свадьбу своей дочери Ариадны.

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