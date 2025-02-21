Путин нашел дело для Илона Маска

Путин предложил сотрудничать с Маском в науке и разработке технологий

Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции на Форуме будущих технологий нашел дело для американского миллиардера и изобретателя Илона Маска. Кадры публикует кремлевский пул РИА Новости.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс рассказал главе государства о разработанных в России батареях, которые могут применяться в ракетно-космической отрасли, а также о создании нейрочипов. Он назвал технологию ответом на разработки Маска. В ответ российский лидер предложил сотрудничать с американским изобретателем в разработках.

«С Маском объединяйте усилия. Когда закончит реформы в административных структурах США, он сможет уделить внимание науке. Мы продолжаем договариваться о совместной работе в космической области, возможно, найдем общие интересы и здесь», — сказал Путин.

Ранее президент заявил о стимулирующей роли санкций против России. По его словам, в условиях ограничений российские компании стали чаще обращаться к отечественным ученым.

