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21:53, 21 февраля 2025Наука и техника

Путин призвал главу Курчатовского института не спешить с обменом технологиями с США

Путин призвал Ковальчука не спешить в обмене российскими технологиями с США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин посоветовал главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться в вопросе обмена передовыми российскими технологиями с США. Слова Путина приводит РИА Новости.

Путин осмотрел выставки на Форуме будущих технологий, в ходе чего Ковальчук рассказал о передовых материалах, применяемых Россией при производстве ледоколов. Он заявил, что этот вопрос можно рассмотреть с США во время разговора про Арктику. Ученый напомнил, что Россия обладает 60-летним опытом в этой сфере, в то время как у Вашингтона «ледокола два, и один сгорел».

«Спешить точно не надо. Но я просто говорю, что есть тема для разговора глобального. Вдруг у них нет ничего, и они к этому будут ползти. Суета нужна только при ловле блох», — призвал президент.

Ранее в США заявили о преимуществе России над США и Канадой в Арктике. С таким мнением выступила газета The Wall Street Journal.

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