Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:51, 21 февраля 2025Из жизни

Ракета Илона Маска упала во двор к удивленному поляку

Daily Mail: Топливный резервуар ракеты Илона Маска упал во двор к поляку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: KW PSP Poznań

Во двор жителя Польши упал обломок ракеты американского бизнесмена Илона Маска. Об этом пишет Daily Mail.

19 февраля поляк Адам Боруцки услышал грохот возле своего дома. Когда удивленный мужчина вышел во двор, то обнаружил у забора нечто похожее на топливный резервуар. Он обратился в экстренные службы.

Полиция быстро установила, что это, скорее всего, обломки ракеты Falcon 9, которую построила компания SpaceX, принадлежащая Маску. Она стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии в феврале.

Материалы по теме:
«Дом будто ножом срезало» 60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу» — самую мощную в истории. Что помнят о взрыве очевидцы?
«Дом будто ножом срезало»60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу» — самую мощную в истории. Что помнят о взрыве очевидцы?
30 октября 2021
«Ракета-монстр» Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
«Ракета-монстр»Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
14 июля 2022

«Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал», — прокомментировали произошедшее в полиции. Делом занялось Польское космическое агентство, которое выясняет обстоятельства случившегося.

Обломки Falcon 9 падали на Польшу несколько дней подряд. Ранее сообщалось об объекте, попавшем в пруд недалеко от города Черск в Поморском воеводстве. Еще один обломок упал в деревне Коморники под Познанью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      Германия пригрозила США разрывом связей

      Глава офиса Зеленского созвонился с советником Трампа

      Малафеев женился на 24-летней гимнастке-чемпионке

      Таксист вымогал деньги у другого водителя и угрожал ему пистолетом

      «Рособоронэкспорт» рассказал о продвижении Checkmate

      Назван потративший больше всех на трансферы в нынешнем сезоне клуб РПЛ

      Офис Зеленского всю ночь работал с документами

      Ракета Илона Маска упала во двор к удивленному поляку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше