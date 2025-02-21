Ракета Илона Маска упала во двор к удивленному поляку

Daily Mail: Топливный резервуар ракеты Илона Маска упал во двор к поляку

Во двор жителя Польши упал обломок ракеты американского бизнесмена Илона Маска. Об этом пишет Daily Mail.

19 февраля поляк Адам Боруцки услышал грохот возле своего дома. Когда удивленный мужчина вышел во двор, то обнаружил у забора нечто похожее на топливный резервуар. Он обратился в экстренные службы.

Полиция быстро установила, что это, скорее всего, обломки ракеты Falcon 9, которую построила компания SpaceX, принадлежащая Маску. Она стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии в феврале.

«Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал», — прокомментировали произошедшее в полиции. Делом занялось Польское космическое агентство, которое выясняет обстоятельства случившегося.

Обломки Falcon 9 падали на Польшу несколько дней подряд. Ранее сообщалось об объекте, попавшем в пруд недалеко от города Черск в Поморском воеводстве. Еще один обломок упал в деревне Коморники под Познанью.

