Россиянина задержали по подозрению в расправе и изнасиловании 15-летней давности

В Иркутской области следователи задержали мужчину за расправу 2009-го года

В Иркутской области следователи задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в расправе и изнасиловании жительницы Красноярска 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Подозреваемый задержан в своем доме в Иркутской области, он доставлен в Красноярск и арестован. В его доме нашли оружие, растения конопли и оборудование для майнинга. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовных дел по фактам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, а также сбыта растений, содержащих наркотические средства.

27 мая 2009 года на склоне горы, расположенной в 300 метрах от известкового карьера «Цементного завода» в Красноярске, нашли женщину с признаками насильственной смерти и изнасилования. Тогда следователи возбудили дело, но на след преступника выйти не удалось.

В 2025 году правоохранители повторно изучили дело и во время проверки генотипа предполагаемого преступника установили совпадение его со следами биологического происхождения, изъятыми у жителя Иркутской области, который привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

Ранее в Красноярске суд приговорил 44-летнего местного жителя к 13 годам колонии строгого режима. за расправу над беременной женщиной 21 год назад.

