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09:09, 21 февраля 2025Путешествия

Россиянка побывала на Бали и описала популярный остров фразой «как у бабули в деревне»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Россиянка побывала на Бали и осталась разочарована популярным индонезийским островом. Своим мнением она поделилась на странице @legal.kaif в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Свое путешествие девушка описала фразой «ощущение, что я у бабули в деревне». Туристка пожаловалась на грязь, отвратительное движение и жуткую жару. Она также заметила, что гулять на острове негде и делать там особо нечего.

Ранее стая обезьян напала на дом россиянок, отдыхающих на Бали, и попала на видео. На записи видно, что обезьяна забралась в комнату через балкон.

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