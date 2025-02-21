Российские мужчины признались в желании иметь дома сауну

Девелопер Голев: 27 процентов мужчин хотят иметь в квартире сауну

В желании иметь сауну в квартире признались более четверти российских мужчин (27 процентов). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании Optima Development.

При этом о желании иметь дома оборудованное место для ремонта и творчества заявили 22 процента опрошенных. На третьем месте по популярности — спортивный зал (его хотели бы иметь дома 19 процентов опрошенных). Домашний кинотеатр выбрали 15 процентов, 12 опрошенных отдали предпочтение игровой комнате.

О домашней пивоварне мечтают 9 процентов россиян, о бильярдной — 7 процентов. Сигарную комнату хотели бы иметь 5 процентов мужчин, виртуальный тир — 4 процента, музыкальную студию — 3 процента опрошенных.

В пресс-службе компании уточнили, что среди перечисленного максимальная площадь потребуется бильярдной — пространство должно превышать 20 метров. Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев посоветовал беспокоиться о дополнительном помещении до покупки квартиры.

Ранее стало известно, что россияне отказались от покупки новых квартир в пользу ремонта уже существующих. Заняться переустройством жилья в 2025 году планируют 64 процента опрощенных — на 9 процентов больше, чем годом ранее. При этом 35 процентов собираются ремонтировать свое текущее жилье. Купить готовый дом или участок хотят 22 процента респондентов, а квартиру — 7 процентов.