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09:52, 21 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные рассказали о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра

РИА Новости: Укрепрайоны ВСУ у Часова Яра уходят под землю на несколько этажей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали подземные укрепрайоны у Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), которые уходят под землю на несколько этажей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».

«Части и подразделения Добровольческого корпуса продолжают вести активную боевую работу на часов-яровском и орехово-васильевском направлениях. Противником на протяжении многих лет создавались оборудованные в инженерном отношении, заглубленные на несколько этажей пункты обороны», — сообщили представители корпуса.

Собеседник агентства уточнил, что основной задачей российского командования подразделения является сохранение личного состава. Как уточнили в пресс-службе корпуса, это достигается за счет выявления и подавления огневых точек украинской армии и умелых штурмовых действий.

Ранее стало известно, что российские военные заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, подразделения армии России также взяли в полукольцо соседние Ступочки, что создает оперативно-тактическое преимущество для российских войск на этом участке фронта.

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