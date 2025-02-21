Российский «Форпост» получил радиолокатор

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Форпост получил радиолокатор, предназначенный для ведения контроля за объектами противника. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская.
«Его задачи — осуществлять радиолокационный контроль за наземными и надводными объектами, распознавать движущиеся цели и выдавать целеуказания для подразделений Вооруженных сил России, включая Военно-морской флот», — заявила собеседница агентства.
По ее словам, в ударном варианте БПЛА может переносить управляемые ракеты или планирующие бомбы, предназначенные для нанесения ударов по стационарным или движущимся целям.
В январе 20231-го газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщила, что для наведения оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» будут использоваться разведывательные БПЛА, в частности, «Форпост».