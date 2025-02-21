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00:30, 21 февраля 2025Наука и техника

Российский «Форпост» получил радиолокатор

Представитель УЗГА Згировская: БПЛА «Форпост» получил радиолокатор
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Форпост получил радиолокатор, предназначенный для ведения контроля за объектами противника. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская.

«Его задачи — осуществлять радиолокационный контроль за наземными и надводными объектами, распознавать движущиеся цели и выдавать целеуказания для подразделений Вооруженных сил России, включая Военно-морской флот», — заявила собеседница агентства.

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По ее словам, в ударном варианте БПЛА может переносить управляемые ракеты или планирующие бомбы, предназначенные для нанесения ударов по стационарным или движущимся целям.

В январе 20231-го газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщила, что для наведения оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» будут использоваться разведывательные БПЛА, в частности, «Форпост».

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