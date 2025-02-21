Российскую пенсионерку обманом лишили жилья и увезли в пансионат

92-летнюю петербурженку обманом лишили жилья и поместили в пансионат

Пожилую петербурженку обманом лишили жилья и увезли в пансионат. Внимание на инцидент обратили в местной пресс-службе МВД.

Речь идет о 92-летней жительнице дома на Северном проспекте. В 2022 году знакомый россиянки, воспользовавшийся ее инвалидностью и плохим зрением, подложил на подпись договор купли-продажи на ее квартиру. После того как документы были подписаны, мужчина вместе с матерью поместили женщину в пансионат, расположенный в поселке Рощино, а затем в период с 2022 по 2024 год снимали и тратили деньги с ее карты. Когда о случившемся в январе 2025 года узнал племянник потерпевшей, он обратился в полицию.

Общий ущерб, нанесенный петербурженке, составил пять миллионов рублей. В данный момент злоумышленников ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот же день стало известно, что жительница Петрозаводска осталась без квартиры и сбережений из-за мошенников.