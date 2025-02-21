Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры

Жительница Петрозаводска лишилась квартиры из-за мошенников

Жительница Петрозаводска поверила мошенникам и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба республиканского МВД.

62-летней женщине позвонили якобы из поликлиники, заявив, что она серьезно больна, убедили «перепроверить данные». Во время разговора пенсионерка озвучила номер своего СНИЛС, после чего ей стали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга, Центробанка, ФСБ и портала Госуслуг. Каждый из собеседников убеждал россиянку, что теперь ее персональные данные в руках у злоумышленников и у них будто бы появилась доверенность на распоряжение ее деньгами. В результате аферисты убедили женщину «фиктивно» продать квартиру и перевести вырученные со сделки деньги на «безопасный» счет. Кроме того, петрозаводчанка заняла у знакомых 500 тысяч рублей, которые якобы должны были «перекрыть» незаконный кредит, и также отправила неизвестным. Поняв, что ее обманули, россиянка обратилась в полицию. Общий причиненный женщине ущерб оценили в 4,95 миллиона рублей. По части 4 статьи 195 УК РФ возбудили уголовное дело, мошенников ищут.

Ранее в феврале стало известно, что аферисты споили 54-летнего томича, чтобы завладеть его квартирой.