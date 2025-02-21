Рубио назвал самого подходящего западного политика для переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп является самым подходящим западным политиком, который может успешно проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, запись транслировалась на ее странице в социальной сети X.
«На данный момент Трамп является единственным западным политиком, который может успешно обсуждать с президентом Путиным завершение конфликта на Украине (...). Европейские политики не прикладывали столько усилий, в отличие от него, он действительно хочет заключить сделку», — отметил госсекретарь.