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19:06, 21 февраля 2025Из жизни

Рука мальчика жутко деформировалась из-за укуса змеи

В Африке рука мальчика жутко деформировалась из-за укуса ядовитой змеи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michael Jerrard / Unsplash

В африканском государстве Сьерра-Леоне маленький мальчик пережил укус ядовитой змеи и столкнулся с жуткой деформацией руки. Об этом пишет Daily Express.

Змея напала на пятилетнего Юсифа и прокусила ему правую руку, когда он играл на улице в футбол. Скоро рука покрылась волдырями и синяками до локтя. Мальчик мучился от боли, но в его селении не было больницы. Травы, которые дал местный целитель, не помогли. Без лечения антибиотиками ткани в руке Юсифа стали отмирать. Его кисть неестественно выгнулась, а пальцы застыли в согнутом положении.

Мать Юсифа Мариама копила деньги, чтобы восстановить деформированную руку сына, хотя врачи уверяли, что ее можно лишь ампутировать. Однако выход нашелся: в Сьерра-Леоне прибыло судно международной благотворительной организации Mercy Ships, бесплатно оказывающей нуждающимся медицинскую помощь.

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Мариама обратилась к специалистам Mercy Ships с проблемой сына. Осенью 2023 года врачи организации провели две сложные операции и вставили в руку Юсифа стержень, чтобы его запястье выпрямилось и суставы пальцев и локтя снова могли сгибаться.

Сейчас мальчику уже 11 лет, и он полностью восстановил контроль над рукой. «Я могу помогать маме, могу играть в футбол и ходить в школу, не испытывая стыда», — объяснил он. Теперь Юсиф мечтает стать врачом, чтобы тоже помогать людям.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крупный питон спрятался в унитазе и набросился на зашедшего в туалет мальчика. Врачи обнаружили у ребенка следы укусов на руке и в паху.

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