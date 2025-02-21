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12:34, 21 февраля 2025Мир

Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз других стран морской инфраструктуре России

Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз подводной и портовой инфраструктуре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Совет безопасности рекомендовал усилить мониторинг угроз других стран российской подводной и портовой инфраструктуре. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза Григорий Молчанов, его цитирует ТАСС.

«Межведомственной комиссией Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности рекомендовано соответствующим федеральным органам исполнительной власти усилить мониторинг деятельности иностранных государств, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре РФ», — сказал чиновник.

По его словам, угрозы морской инфраструктуре во многом связаны с широким применением безэкипажных катеров Вооруженными силами Украины (ВСУ), чей опыт перенимается союзниками по НАТО.

Ранее и. о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, что Украина использует западные безэкипажные катера для атак на российские объекты.

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