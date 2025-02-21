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14:56, 21 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

Спецпосланник Трампа Уиткофф рассказал о долгих беседах с Путиным в Москве
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что долго беседовал с российским лидером Владимиром Путиным, развивая с ним дружбу, во время своего визита в Москву. Об этом сообщает Sky News.

«Это была отличная поездка в Москву. Я провел очень много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая с ним дружбу и выстраивая отношения. Все это привело к такому результату, что гражданин США Марк Фогель сел на самолет», — рассказал представитель Белого дома.

Уиткофф добавил, что освобождение американского гражданина стало возможным в том числе благодаря поддержке Трампа и «прекрасным отношениям» США с Саудовской Аравией. Он резюмировал, что его визит в Москву «стоил того».

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о якобы прошедшей встрече Уиткоффа с Путиным.

11 февраля Белый дом объявил об освобождении Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках. Американские власти охарактеризовали это как жест доброй воли со стороны России.

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