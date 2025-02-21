Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

Спецпосланник Трампа Уиткофф рассказал о долгих беседах с Путиным в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что долго беседовал с российским лидером Владимиром Путиным, развивая с ним дружбу, во время своего визита в Москву. Об этом сообщает Sky News.

«Это была отличная поездка в Москву. Я провел очень много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая с ним дружбу и выстраивая отношения. Все это привело к такому результату, что гражданин США Марк Фогель сел на самолет», — рассказал представитель Белого дома.

Уиткофф добавил, что освобождение американского гражданина стало возможным в том числе благодаря поддержке Трампа и «прекрасным отношениям» США с Саудовской Аравией. Он резюмировал, что его визит в Москву «стоил того».

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о якобы прошедшей встрече Уиткоффа с Путиным.

11 февраля Белый дом объявил об освобождении Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках. Американские власти охарактеризовали это как жест доброй воли со стороны России.