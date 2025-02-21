США потратили миллионы долларов на мужские обрезания в африканской стране

Президент Трамп: США потратили $12 млн на мужские обрезания в Мозамбике

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна потратила 12 миллионов долларов на мужские обрезания в Мозамбике и почти 30 миллионов долларов на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш. Его слова приводит Express.

Американский лидер, критикуя расходы предыдущей администрации, также отметил, что из экономики страны было выделено 42 миллиона долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде.

Трамп подчеркнул, что 29 миллионов долларов были направлены на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш и возмутился этим термином: «Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?».

Ранее президент США говорил о намерении добиться повышения расходов Североатлантического альянса на оборону. Во время предвыборной кампании республиканец обещал добиться увеличения расходов НАТО на оборону до пяти процентов от ВВП.