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07:15, 21 февраля 2025Экономика

США потратили миллионы долларов на мужские обрезания в африканской стране

Президент Трамп: США потратили $12 млн на мужские обрезания в Мозамбике
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна потратила 12 миллионов долларов на мужские обрезания в Мозамбике и почти 30 миллионов долларов на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш. Его слова приводит Express.

Американский лидер, критикуя расходы предыдущей администрации, также отметил, что из экономики страны было выделено 42 миллиона долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде.

Трамп подчеркнул, что 29 миллионов долларов были направлены на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш и возмутился этим термином: «Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?».

Ранее президент США говорил о намерении добиться повышения расходов Североатлантического альянса на оборону. Во время предвыборной кампании республиканец обещал добиться увеличения расходов НАТО на оборону до пяти процентов от ВВП.

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