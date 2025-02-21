Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 21 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о продолжающихся поставках Киеву западного оружия

Рогов: Киев продолжает получать западное оружие
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

На Украину продолжает поставляться западное оружие, хотя темпы за последнее время замедлились. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, вооружение доставляется в город Жешув в Польше, ставший логистическим хабом, после чего его отправляют на Украину. Рогов сообщил, что пока не знает, из каких стран поступает вооружение. При этом он отметил, что темпы поставок в сравнении с прошлым годом замедлились.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что поставки оружия Украине замедляются. По его словам, это происходит из-за истощения запасов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об использовании западного оружия террористами по всему миру. По его словам, в Европе такая политика уже привела к терактам против трубопроводов «Северный поток».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о выдерживающем температуру солнца «Орешнике»

      Одна страна Запада захотела отказаться от отправки войск на Украину

      Развеян миф о времени жизни смартфонов

      Рэпер P. Diddy обвинил прокуроров в расизме

      В Совфеде оценили шансы принятия в США законопроекта о выходе из ООН

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      В России допустили возобновление сотрудничества с Boeing

      На Украине объяснили цель заявлений Трампа о Зеленском

      Алкоголь оказался особенно опасен для двух возрастных групп

      Женщина попросила у врача таблетку с ядом для свекрови

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше