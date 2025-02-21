Стало известно об атаке российских морпехов на ключевые опорные пункты ВСУ в районе Суджи

Российские морпехи взяли под контроль два опорных пункта ВСУ в районе Суджи

Российские морпехи взяли под свой контроль два ключевых опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи Курской области. Об успешной атаке на объекты сообщил Telegram-канал Condottiero.

По его данным, бой за опорные пункты состоялся 21 февраля. Подробности о потерях со стороны Украины не приводятся.

Автор поста также подчеркнул, что операция по охвату группировки ВСУ в Суджанском районе продолжается, в том числе, через Сумскую область Украины.

Ранее, 17 февраля, Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Свердликово Курской области. Как рассказал командир участвовавшего в штурме села подразделения, в ходе операции российские войска взяли формирования ВСУ в «клещи».

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 21 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 62 450 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.