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20:00, 21 февраля 2025Силовые структуры

Таксист вымогал деньги у другого водителя и угрожал ему пистолетом

В Москве таксист вымогал деньги у другого водителя, угрожая ему пистолетом
Варвара Митина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве полиция задержала 31-летнего жителя Тверской области, который вымогал деньги у другого водителя и угрожал ему пистолетом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном УМВД.

Мужчине предъявили обвинение по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Он заключен под стражу.

По версии следствия, на развязке Можайского шоссе и МКАДа таксист догнал иномарку под управлением 37-летнего жителя Калмыкии и перекрыл ему дорогу. Далее злоумышленник вышел из машины и стал угрожать водителю предметом, похожим на пистолет, а потом ударил его по лицу. Свои действия он объяснил тем, что по вине мужчины нарушил правила дорожного движения. В качестве компенсации за оплату штрафа обвиняемый забрал у пострадавшего деньги и скрылся.

Ранее в Подмосковье задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве.

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