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11:01, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта судьба Европы в случае выхода США из НАТО

The Hill: Европу ждет эпоха нестабильности в случае выхода США из НАТО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Европейский союз (ЕС) ждет эпоха нестабильности в случае выхода США из НАТО. Возможную судьбу ЕС раскрыл обозреватель Эндрю Лэтем в статье для американского издания The Hill.

«Реальность такова, что Евросоюзу не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить НАТО. Франция и Германия расходятся во мнениях по поводу будущего европейской обороны», — написал Лэтем. Он также отметил, что Польша и Прибалтика по-прежнему считают главным гарантом своей безопасности США, а не ЕС.

«Выход США из НАТО только усугубит проблемы, вынудив Европу осознать свою собственную стратегическую уязвимость», — полагает Лэтем. Такой сценарий поставит Европу в опасное положение в эпоху глобальной нестабильности, заключил автор статьи.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил, что США могут вывести часть своих войск с территории Европы. При этом он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты не покинут Североатлантический альянс.

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