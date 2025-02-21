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13:09, 21 февраля 2025Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России заявило о сдаче в плен 58 военнослужащих ВСУ за неделю
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За неделю с 15 по 21 февраля в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдались 58 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве подчеркнули, что все украинские военные взяты в плен на линии боевого соприкосновения. Другие подробности не раскрываются.

Неделей ранее Минобороны России сообщало о сдаче в плен 24 бойцов ВСУ.

5 февраля Россия и Украина провели самый масштабный в 2025 году обмен военнопленными, который прошел по формуле 150 на 150. Как стало известно, посредничество гуманитарного характера в процедуре оказали Объединенные Арабские Эмираты. Все спасенные российские бойцы получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.

ЖЗЛ
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