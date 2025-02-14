В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России заявило о сдаче в плен 24 бойцов ВСУ за неделю

За неделю с 8 по 14 февраля в плен российским военнослужащим сдались 24 украинских бойца. Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Все украинские военные взяты в плен на линии боевого соприкосновения. Другие подробности ведомство не сообщило.

Неделей ранее Минобороны России сообщало о сдаче в плен 19 бойцов ВСУ.

14 февраля также стало известно, что между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами военнослужащих. Москва передала Киеву почти в 17 раз больше тел, чем получила — процедура прошла по формуле 757 на 45.

Кроме того, 5 февраля страны провели самый масштабный в 2025 году обмен военнопленными, который прошел по формуле 150 на 150. Посредничество гуманитарного характера в процедуре оказали Объединенные Арабские Эмираты. Все спасенные российские бойцы получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.