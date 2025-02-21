В Москве арестовали скандального автоблогера

В Москве арестовали на 15 суток скандального автоблогера Мамаева

В Москве арестовали на 15 суток 24-летнего водителя, систематически допускающего нарушение правил дорожного движения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Речь идет о скандальном автоблогере Эльдархане Мамаеве, уточняет «Газета.ру».

По данным ведомства, инспекторы остановили автомобиль блогера в Багратионовском проезде для проверки документов. Выяснилось, что Мамаев управлял незарегистрированным транспортным средством, вносил изменения в конструкцию автомобиля, ездил без страховки и нарушал правила пользования внешними световыми приборами, ремнями безопасности.

В отношении мужчины составили восемь протоколов об административных нарушениях. Ранее Мамаева привлекали к административной ответственности десять раз. Он также был лишен водительских прав.

Ранее в Подмосковье задержали треш-стримера, который провоцировал женщину на совершение действий, унижающих ее честь и достоинство.