В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора

СБУ заявила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе 20 февраля

Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе, который произошел в днем ранее. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Задержан местный житель 18 лет, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы. По версии СБУ, он изготовил взрывное устройство, которое установил на автомобиль прокурора. Его имя неизвестно. Сам прокурор не пострадал.

«Злоумышленник взорвал автомобиль прокурора специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона», — отмечается в публикации.

Ранее в Бердянске взорвали автомобиль бывшего судьи. Злоумышленники с помощью самодельного взрывного устройства взорвали автомобиль бывшего украинского судьи, ныне работающего в судебной системе России.