В пищевых отходах увидели спасение от глобального потепления

Chemosphere: Японские ученые создали экологичное удобрение из пищевых отходов

Удобрения из пищевых отходов помогут сделать сельское хозяйство более устойчивым и спасти планету от последствий глобального потепления. К такому выводу пришли ученые из японского университета Осака метрополитен, их исследование опубликовал журнал Chemosphere.

Авторы работы создали жидкое органическое удобрение, которое можно использовать в качестве экологичного аналога химических удобрений. Для этого они смешали пищевые отходы, навоз и канализационный осадок с водой в специальных реакторах. Полученный в результате питательный раствор использовали для удобрения растений, чтобы сравнить, сколько фосфора и азота — важных для роста культур элементов — выделяется из каждого типа отходов.

Выяснилось, что новый продукт не уступает традиционным. Ученые считают, что раствор способен заменить до 100 процентов азота и 77 процентов фосфора в химических удобрениях.

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