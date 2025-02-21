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15:52, 21 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможном смягчении американских санкций

Депутат Чепа: Невыгодные США антироссийские санкции могут смягчить
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

США могут смягчить невыгодные самой стране антироссийские санкции в случае успешных переговоров, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также допустил улучшение дипломатических отношений.

«Если произойдет потепление, это будет очень хорошо. Хорошо, если будет разговор о развооружении. Не надо думать, что мы будем лучшими друзьями с США, но они вполне могут ослабить некоторые санкции, которые напрямую связаны с интересами американских компаний», — сказал политик.

Он предположил, что санкции могут смягчать точечно, в частности, те, которые касаются деятельности отдельных компаний, отдельных видов продукции. Также, по словам Чепы, могут измениться и дипломатические отношения — обе страны, к примеру, заинтересованы в борьбе с терроризмом.

«Могут ослабляться и санкции, направленные против граждан, затрудняющие решение личных или каких-то медицинских вопросов. При этом важно помнить, что делаться будет только то, что выгодно США», — заключил депутат.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не станут снимать санкции с России до тех пор, пока не убедятся в ее покладистости и готовности предпринимать шаги, которых добивается Белый дом. Также Штаты не будут навязывать Европе и Украине соглашения против их интересов.

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