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12:54, 21 февраля 2025Наука и техника

В России запатентовали облегченный миномет

Ученые ЮУрГУ запатентовали миномет с облегченным стволом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Научные сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) запатентовали миномет, который вдвое легче серийных изделий. Это позволяет бойцам быстрее передвигаться в зоне боевых действий, сообщила ТАСС доцент кафедры «Двигатели летательных аппаратов», руководитель направления боеприпасов и взрывателей Политехнического института ЮУрГУ Марина Семашко.

Она подчеркнула, что самая тяжелая часть минометов — это ствол, который весит около 20 килограммов. Бойцу приходится переносить тяжелое изделие, которое ограничивает его подвижность при смене позиции. «Для того чтобы солдат смог перемещаться в такой ситуации быстро, мы разработали и запатентовали уникальный миномет, прочный, долговечный и надежный, но который вдвое легче», — сказала ученый.

По ее словам, научная задача, которую решили, заключалась в создании максимально тонкой стенки ствола при сохранении жесткости конструкции. Для этого применили бандажирование трубы волокнистым высокопрочным композитным материалом. Семашко отметила, что обмотка позволит выдерживать давление, при котором работает стандартный миномет, но масса изделия уменьшится вдвое.

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Также в ЮУрГУ предложили использовать плиту миномета из инженерного пластика. Такая деталь сохранит необходимую жесткость, но будет весить в четыре раза меньше. Стальная металлическая плита весит около 18 килограммов.

В вузе рассказали, что проект челябинских ученых выполнили в рамках грантов Российского научного фонда и государственного задания Министерства науки и высшего образования России.

В октябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции заметили российский бесшумный миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра. Миномет использует осколочные мины 3ВО35, которые обеспечивают беспламенную, бездымную и бесшумную стрельбу.

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