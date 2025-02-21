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11:52, 21 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе кладовщика заподозрили в краже товара на 15 миллионов рублей

В Удмуртии кладовщика заподозрили в краже товара на 15 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии кладовщика заподозрили в краже товара на 15 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, 37-летний кладовщик оптово-розничной компании с декабря 2020 года по апрель 2024-го втайне продавал хранящийся на складе товар. Продукцию он сбывал только за наличные и постоянному клиенту фирмы, в которой он работал.

Похищенное имущество списывал через электронную базу данных как утерянное. Реализовывал краденное в нерабочее время. Таким образом, сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга.

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