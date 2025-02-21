В США захотели привлечь застройщиков для восстановления Газы

WSJ: В США обсуждают привлечение застройщиков для восстановления сектора Газа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждает с зятем американского главы Джаредом Кушнером возможность объединения ведущих деятелей недвижимости для разработки плана восстановления сектора Газа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как указано в статье, работа ведется над проведением встречи в Белом доме, в ней примут участие застройщики и лидеры бизнеса недвижимости со всего мира. План саммита на текущий момент находится на ранних стадиях и станет первым шагом к решению ключевых вопросов.

«Мы говорим о том, чтобы собрать вместе людей со всех уголков мира, генеральных планировщиков, застройщиков и архитекторов, чтобы обсудить идеи и так далее», — отметил Уиткофф.

Ранее в ООН заявили, что общий объем средств, требуемый для послевоенного восстановления сектора Газа, превышает 53 миллиарда долларов. Прогнозируется, что самыми затратными окажутся сектора, связанные с жильем (15,2 миллиарда), торгово-промышленными и расходами на здравоохранение (6,9 миллиарда).

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Штаты готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию.