Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 21 февраля 2025Мир

В США захотели привлечь застройщиков для восстановления Газы

WSJ: В США обсуждают привлечение застройщиков для восстановления сектора Газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Ashtawy / Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждает с зятем американского главы Джаредом Кушнером возможность объединения ведущих деятелей недвижимости для разработки плана восстановления сектора Газа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как указано в статье, работа ведется над проведением встречи в Белом доме, в ней примут участие застройщики и лидеры бизнеса недвижимости со всего мира. План саммита на текущий момент находится на ранних стадиях и станет первым шагом к решению ключевых вопросов.

«Мы говорим о том, чтобы собрать вместе людей со всех уголков мира, генеральных планировщиков, застройщиков и архитекторов, чтобы обсудить идеи и так далее», — отметил Уиткофф.

Ранее в ООН заявили, что общий объем средств, требуемый для послевоенного восстановления сектора Газа, превышает 53 миллиарда долларов. Прогнозируется, что самыми затратными окажутся сектора, связанные с жильем (15,2 миллиарда), торгово-промышленными и расходами на здравоохранение (6,9 миллиарда).

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Штаты готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госсекретарь США уличил Зеленского во лжи

      Признание осужденных за подготовку терактов в местах дислокации ВС России попало на видео

      Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их

      Названы районы Москвы с подешевевшей арендой квартир

      Госсекретарь США назвал Россию мировой ядерной державой

      В США захотели привлечь застройщиков для восстановления Газы

      17-летняя россиянка выпала из окна после ссоры с молодым человеком

      Расходы из опустевшего ФНБ собрались резко сократить

      USAID профинансировало позволившее победить Зеленскому шоу

      В подполье сообщили об ударе российских военных по Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше