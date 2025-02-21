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15:03, 21 февраля 2025Мир

В США заявили о ярости Трампа и желании полностью прекратить помощь Украине

Axios: Зеленский настолько вызвал ярость Трампа, что он хотел прервать помощь
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Президент Украины Владимир Зеленский настолько вызвал ярость у американского лидера Дональда Трампа своей критикой переговоров с Россией, что он хотел полностью прервать военную помощь. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Шесть чиновников администрации рассказали Axios, что за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и [советника по национальной безопасности Майка] Уолтца. В совокупности, сказал один чиновник администрации, Зеленский показал, как не следует делать "искусство сделки"», — отмечается в материале портала.

Дополнительно уточняется, что, несмотря на недовольство администрации Трампа, она продолжает переговоры с украинскими коллегами по вопросу приобретения редкоземельных металлов. Кроме того, уточняется, что окружение американского лидера готово угрожать Зеленскому планами полностью прекратить помощь Киеву.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по вопросу места встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа Москва и Вашингтон пока не продвинулись. При этом представитель Кремля подчеркнул, что промежуточные контакты глав двух государств до полноценного саммита не планируются.

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